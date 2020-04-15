Куда потратит Минобороны деньги, выделенные из бюджета для борьбы с коронавирусом

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15 апреля 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Работу по созданию вакцины против коронавируса начали военные специалисты совместно с научными подразделениями Минздрава и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В разработке участвуют специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института (48-го ЦНИИ) Войск РХБЗ.

48-й ЦНИИ в открытых источниках называют Научно-исследовательским институтом микробиологии Минобороны РФ. По данным СМИ, кроме проведения работ по биологической защите армии и населения от особо опасных инфекций (ООИ), институт выпускает и реализует медицинские иммунобиологические препараты для профилактики, диагностики и лечения ООИ, питательные основы и среды для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности. Во времена Советского Союза сотрудники этого института защищали население СССР от таких инфекций, как чума, сибирская язва, туляремия, Ку-лихорадка и бруцеллез.

В середине апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить из Резервного фонда самые большие выплаты в размере 2,294 миллиардов рублей именно медикам Минобороны, борющимся с коронавирусом. Эта сумма на порядок выше той, которую получат специалисты ФМБА, а также сотрудники других силовых и гражданских ведомств.

По данным Минобороны, к изучению проблем распространения коронавируса и борьбы с ним, только в Италии подключены такие опытные специалисты, как начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения 48-го ЦНИИ Минобороны полковник Игорь Богомолов. По мнению военного эксперта генерал-лейтенанта Юрия Неткачева, «российские военные специалисты досконально ознакомились с основными показателями распространения COVID-19 в Италии. Видимо, этот опыт поможет им быстрее найти вакцину против этой инфекции».