Модный карантин: что носить дома

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

pixabay.com

Необязательно включать показ мод, чтобы быть в тренде. «Аргументы недели» уже подобрали вам несколько стильных решений, что носить на карантине. Спортивная форма или элегантный халат, весёлая пижама или подушка для сна – выбирать вам.





1. Тапочки с котиками

Кот ассоциируется с уютом и теплотой. Даже если у вас нет питомца, такие тапочки будут поднимать настроение и создавать комфорт. В них не захочется выходить из дома и нарушать режим самоизоляции. А если есть домашнее животное, ваш четвероногий друг может играть с ними, пока вы принимаете душ.

От пастельных тонов до ярких оттенков – выбирайте любой цвет. И вы, и кот будете в тренде.

Фото: AliExpress





2. Подушки

Оказывается, подушку можно использовать не только для сна. Теперь с ней вы можете стать настоящим законодателем моды. В инстаграме запустили #pillowchallenge . Нужно вместо платья примерить подушку, привязать её к себе поясом и опубликовать фото в соцсетях. Челлендж уже поддержали российские знаменитости. Только посмотрите на телеведущую Ксению Бородину и певицу Нюшу!





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)9 Апр 2020 в 2:29 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)11 Апр 2020 в 5:38 PDT

3. Пижама кигуруми

Может показаться, что носить такую одежду в старшем возрасте странно и нелепо. Но кто вас видит кроме домашних? Где, как ни дома, вы не стесняетесь быть собой и бывать смешным? Ведь в каждом из нас живет ребенок. Может, стоит его разбудить? Почему бы всей семьей не сыграть в джунгли? Тигр, панда, зебра, жираф – у пижам кигуруми богатый выбор. Но если дикие животные вам надоели, есть решение. Наденьте костюм дракона или единорога. Вуаля – и вы уже в сказочном Средневековье.

Фото: AliExpress





4. Небрежный пучок

Пожалуй, пучок – самая универсальная прическа. А легкая небрежность только добавляет изящества в ваш образ. Вы будете выглядеть и по-домашнему, и по-деловому. Можете спокойно проводить совещания по скайпу и готовить ужин. Также заниматься спортом и читать книги. Волосы не будут мешать вам что-либо делать. Это очень практично, а практичность всегда в моде.

Фото:Pinterest





5. Растянутые футболки

Растянутые футболки – отличный выбор, если у вас нет одежды оверсайз.

Свобода и легкость – главные критерии этого сезона. Ничто не должно сковывать вас, кроме четырех стен. Дайте волю движениям, почувствуйте независимость.





Фото: Pixabay.com





6. Спортивный костюм

В спортивном костюме вы будете похожи на чемпиона Олимпийских игр, который собирается забрать ещё одно золото. Правда, все соревнования пока отменили, но вы точно успеете захватить последнюю котлету из холодильника. Выбирайте любой комплект: толстовку с брюками, свитшот с лосинами, футболку с шортами. Спортивный костюм подчеркнет вашу целеустремленность и стремление к победе – ещё чуть-чуть и вы, возможно, захотите начать отжиматься.





Фото: Pixabay.com





7. Халат

Строгая геометрия или нежные кружева? Разнообразные принты или однотонная расцветка? Всё это не имеет значения. Вне зависимости от вашего выбора или предпочтений вы выбудете выглядеть, как настоящий барин. Или представьте, что вы находитесь в одном из регионов Азии, где халат считают символом достатка и уважения. Эту одежду носят на больших праздниках. Почему бы вам не устроить праздник дома? Соберитесь всей семьёй на кухне, наденьте роскошные одеяния и устройте самый настоящий пир.

Фото: AliExpress