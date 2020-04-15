С южноуральцев не будут взимать комиссии при оплате услуг ЖКХ

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15 апреля 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Заседание Госдумы РФ. Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

При оплате услуг ЖКХ с жителей Челябинской области больше не будут брать комиссии. Также отменены штрафы и пени за просрочку платежей.

Такой законопроект в первом чтении приняла Госдума РФ. Теперь население не будет платить комиссию банкам и почте за оплату по жилищно-коммунальным услугам. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий такие «надбавки», которые составляют от 0,5% до 3% от суммы платежей.

«Это решение в интересах граждан. Финансовая нагрузка будет снижена – сейчас это особенно важно. Говорить о конкретном размере экономии сложно, так как размер комиссии отличается в разных регионах и муниципалитетах, различен у каждого платежного агента. Однако для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей – помощь существенная», - прокомментировал документ депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

Он уточнил, что поправки запрещают взимать с граждан комиссию за перечисление не только платы за жилое помещение и коммунальные услуги, но еще и пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы. Запрет вводится как для банков, так и для почтовых организаций. Причем независимо от того, как совершается платеж - наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат.

Литовченко подчеркнул, что повышения тарифов ЖКХ из-за реализации таких норм не произойдет. «Предельный уровень роста платы за коммунальные услуги ограничен», - отметил он.