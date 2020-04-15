Депутаты поддерживают медиков

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15 апреля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края продолжают оказывать помощь медучреждениям края в связи с распространением коронавирусной инфекции.

На этой неделе парламентарии уже передали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницы Крымска и Анапы. И снова по инициативе депутатов от фракции партии «Единая Россия» в кубанском парламенте аппарат ИВЛ, приобретенный за счет их личных средств, был направлен в Славянскую центральную районную больницу. Главный врач ЦРБ Юрий Просоленко выразил благодарность краевым депутатам, отметив, что новый аппарат ИВЛ укрепит материальную базу больницы и будет использоваться бригадой скорой медицинской помощи.

- Депутатский корпус и в дальнейшем продолжит оказывать всемерную поддержку нашим медикам и краевой системе здравоохранения в целом. Причем, не только законодательными решениями, но и конкретной адресной помощью. И в этом вопросе мы будем исходить, прежде всего, из потребностей наших медучреждений, – отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По поручению руководителя краевого парламента депутаты во взаимодействии с фракциями единороссов в представительных органах муниципалитетов проводят мониторинг ситуации в здравоохранении в своих округах, чтобы в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций оперативно подключаться к их решению.