В Москве принудительно госпитализированы 213 нарушителей самоизоляции

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15 апреля 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице за прошедшие сутки 213 нарушителей карантина принудительно госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления Москвы.

«За сутки в Москве зафиксировано 213 нарушений самоизоляции гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении. Всем нарушителям оформлены штрафы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевшие были доставлены в оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках, Алтуфьево для дальнейшего принудительного лечения. Там их будут наблюдать специалисты до полного выздоровления.

Как заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, слова которого приводятся в сообщении, все граждане, находящиеся на домашнем лечении, давали добровольное согласие и обязаны получить телефонный аппарат с предустановленным специальным приложением, позволяющим отслеживать их состояние. Такой телефон предоставляется правительством столицы бесплатно, а отказ от его получения и последующего использования - основание для перевода на принудительное лечения гражданина в обсервант. Также такие граждане будут привлекаться к административной ответственности.

«Общая сумма штрафов составила более 1 млн руб.», - подчеркивается в сообщении.