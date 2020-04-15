Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

За больными коронавирусом в Мурманской области будут следить с помощью электронных браслетов. Шаг влево, шаг вправо – штраф или даже уголовная ответственность.

Местное правительство выделило полтора миллиона рублей на закупку электронных отслеживающих устройств. Соответствующий документ оказался в распоряжение канала "Baza".

Причиной столь кардинального решения стало бесконтрольное распространение коронавируса по Мурманской области, например, на стройке «Новатэка» было зарегистрировано 125 подтверждённых случаев заражения. Общее количество заражённых в регионе уже достигло 268 человек, один из них скончался.