За больными коронавирусом в Мурманской области будут следить с помощью электронных браслетов. Шаг влево, шаг вправо – штраф или даже уголовная ответственность.
Местное правительство выделило полтора миллиона рублей на закупку электронных отслеживающих устройств. Соответствующий документ оказался в распоряжение канала "Baza".
Причиной столь кардинального решения стало бесконтрольное распространение коронавируса по Мурманской области, например, на стройке «Новатэка» было зарегистрировано 125 подтверждённых случаев заражения. Общее количество заражённых в регионе уже достигло 268 человек, один из них скончался.