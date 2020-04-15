Кого из южноуральцев будут тестировать на коронавирус в первую очередь

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15 апреля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Анализы будут брать у всех южноуральцев, кто по долгу службы общается с большим количеством людей.

Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, работников крупных торговых сетей начнут тестировать уже сегодня. Он обратился ко всем работодателям с просьбой подключиться к работе. Кроме того, тестировать будут также курьеров, сотрудников интернатов для престарелых, детских домов, сотрудников системы ГУФСИН и других ведомств. Медиков и полицейских начали тестировать ранее.

Как сообщали «Аргументы недели», теперь предварительно положительные анализы не будут отправлять в новосибирскую лабораторию «Вектор», верифицировать анализы будут в челябинских лабораториях. Решением главного санитарного врача РФ право подтверждать диагноз получил Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области. Алексей Текслер также сообщил о том, что рассматривается вопрос об обязательной самоизоляции граждан, прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга. С 10 апреля медики берут у них анализы в аэропортах Челябинска и Магнитогорска. Таким образом, в аэропорту выявили одного заболевшего.

Напомним, по данным на 15 апреля, коронавиурс подтвержден у 55 южноуральцев. 22 из них уже выздоровели.