Андрей Разин объявил о готовности предоставить свой отель в Сочи для борющихся с COVID-19 медиков

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15 апреля 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российский музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил о готовности предоставить свой отель в Сочи для медицинских работников, которые борются с коронавирусом COVID-19.

«Как учредитель ООО «Смайл» я обратился к мэру Алексею Копайгородскому с просьбой в случае вспышки эпидемии коронавируса в Сочи рассматривать мой отель «Разин», расположенный по улице Учительской, 15, для размещения там дополнительных сил медицинского персонала, прибывающих в город для возможного усиления. Отель может разместить до 40 человек с питанием по системе «Все включено». Готов предоставить отель для этих целей на безвозмездной основе. Кроме того, готов предоставить транспорт, закрепленный за моим отелем, для доставки врачей к месту работы. Надеюсь, что это поможет властям более оперативно принимать меры по оздоровлению нашего города. Тем не менее, надеюсь, что все будет хорошо и скоро эта ситуация с карантином решится», - отметил Разин.

Ранее в среду сообщалось, что в Российской Федерации зарегистрировали 3 388 новых случаев заражения COVID-19.