Как на карантине избежать конфликтов с собственными детьми

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15 апреля 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Режим самоизоляции может привести к семейным конфликтам. Потерять понимание друг с другом в этот период могут не только взрослые, но и родители с детьми. До введения карантина родители, находившиеся на работе, не всегда знали, чем занимается их ребенок. Теперь же над многими подростками, которым и так уже запрещен выход на улицу, установлен жесткий домашний контроль.

Детский психиатр Наталья Шильникова рассказала, каким образом нужно выстраивать взаимоотношения родителям с детьми.

«У подростка основная потребность — общение со сверстниками, принадлежность к социуму. Дистанцирование от родителей — это вполне нормальный и необходимый процесс. Когда они оказываются долго внутри семьи, запертые со своими родителями, потребность сильно фрустрируется, нарушается. И подросток реагирует на это как на угрозу своей личности», - объясняет психиатр, отмечая при этом необходимость сохранения личного пространства для детей в период карантина.

По словам специалиста, в столь сложный даже для взрослых период, к ребенку не стоит проявлять завышенных требований и давать ему возможность общения со сверстниками онлайн.

«Изоляция для него звучит не как угроза здоровью, а как угроза его потребности в общении с друзьями. Конфликты вспыхивают, потому что его постоянно дергают: «с кем ты говорил, что ты делал, написал ли туда-то», — это для подростка стресс», - отмечает психиатр.

Наталья Шильникова поделилась личным опытом работы в разрешении семейных ситуаций.

«На самом деле дети ждут, когда их выслушают, они открыты и очень хотят этого контакта. У меня на консультациях часто подростки говорят, что его не слушают родители, и вообще они его не любят. - Ну как же так, — говорю я, — тебя привели родители ко мне, заботясь о твоем душевном состоянии, почему ты так решил? Ответ: - Они со мной не разговаривают, они не слышат меня, чтобы я ни сказал, они сразу обесценивают», - рассказывает врач.

По словам специалиста, основная задача родителей - научиться слышать собственного ребенка.