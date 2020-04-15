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15 апреля 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

Безымянный не значит безликий. Пропасть без вести — не значит раствориться во тьме истории. Неизвестный солдат должен жить в памяти людской. Так считают студенты Сочинского колледжа поликультурного образования. Почти год ребята ведут необычный проект и участвуют в поисковой работе солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Началось всё просто. Как и за многими организациями, за колледжем был закреплен воинский мемориал на улице Клубничной в Сочи. У мемориала студенты организовывали торжественные мероприятия, посвященные 23 Февраля и 9 Мая, проводили субботники. Многие ребята воспринимали это как обязанность. Постояли, послушали речи, возложили цветы и забыли. Но однажды всё изменилось.

— Идея создания поисковой группы возникла в процессе регулярного проведения мероприятий возле солдатского мемориала на Ново-Сочинском кладбище. Известны фамилии 35 из 45 захороненных воинов, у некоторых из тех воинов, чьи фамилии мы знаем, неизвестны имена и отчества. Этот факт навел на мысль о восстановлении историй жизни этих солдат, чтобы найти их родственников и пригласить почтить память родных людей вместе с нами у мемориала 9 мая,— рассказала преподаватель Сочинского колледжа поликультурного образования и руководитель поисковой группы «Наследники Победы» Ольга Шевцова.

Работа группы разделилась на несколько направлений. Основное — поиск документов погибших, чьи имена указаны на мемориале. Эти солдаты проходили лечение в двух из сотни сочинских госпиталей, в них скончались от полученных ранений. Информацию искали в общедоступных базах данных: ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», «Бессмертный полк», «Забытый полк», «Солдат». Письма из Сочи полетели в военкоматы, архивы и поисковые отряды по месту рождения и призыва воинов: Киров, Могилев, Абинск, Горно-Алтайск, Свердловск, Могилев, Ташкент, Херсон и многие другие.

— По одному из солдат — Иову Порфирьевичу Детковскому мы связались с поисковой группой в Беларуси. Она опубликовала запрос в местной газете — на связь с нами вышли внучка погибшего и правнук, который сейчас проживает в Санкт-Петербурге. У них было очень мало информации, и мы смогли передать им все найденные документы,— рассказала руководитель поискового направления проекта «Вспомним всех поименно» студентка второго курса Сочинского колледжа поликультурного образования Анна Соколова.

Ребятам удалось разыскать родных еще трех солдат, которые были захоронены в Сочи: Владимира Тарасовича Акулича, Петра Васильевича Анисимова и Левона Задыковича Кегеяна. Казалось бы, важное дело…

— Знаете, больше всего поражает реакция родственников погибших солдат. Многим всё это абсолютно не интересно. Например, Левон Задыкович Кегеян — сочинец. Мы нашли его двоюродную племянницу. Это его самая близкая родня. Левон Задыкович погиб в 21 год, жены и детей у него не было. Двоюродная племянница слышала о своем дяде только из рассказов родственников, но результаты нашей работы ей оказались не важны,— поделилась Анна Соколова.

Столкнулись ребята и еще с одной проблемой — приглашением родственников погибших в Сочи к 9 Мая. Семьи из разных городов страны готовы приехать, но при условии, что им оплатят проезд и проживание. За помощью студенты обратились к депутатам Сочи — в ответ было предложено представить документы, подтверждающие родственные связи. Увы, мало у кого такие документы сохранились в третьем и четвертом поколениях.

— В прошлом году я занималась исследовательской работой, писала о старейшем ветеране города Сочи — Николае Федотовиче Макееве. Навещала ветерана и его жену Зою Владимировну Макееву. В этом году, 13 апреля, ему исполнилось сто лет. Я обращалась в администрацию, в совет ветеранов с просьбой поддержать их семью. Ответили, что, когда будет сто лет, тогда и поздравим. Получается, что мы постоянно ждем какой-то даты. То 23 Февраля, то 9 Мая, то юбилея. Но ведь помнить о людях, которые защищали нашу страну, мы должны всегда. Мы последнее поколение, которое может пообщаться с ними вживую,— рассказала Анна Соколова.

Возникшие сложности студентов не остановили. В рамках поисковой работы они обнаружили множество недочетов и ошибок. Оказалось, что у единственного полковника, похороненного в братской могиле, неправильно указано имя. Студентам удалось установить, что у мемориала на Клубничной покоится Иван Романович Хвескевич, а не Павел Хвисткевич, как гласит табличка.

— Мы обнаружили, что в братской могиле была похоронена единственная женщина — А. И. Печенкина. При этом ее фамилия на мемориале указана в мужском роде. По найденным на поисковых сайтах документам установили, что Антонина Николаевна Печенкина захоронена в братской могиле. Родственников погибшей мы не смогли найти, но в мае этого года у нас запланирована встреча с поисковой группой «Волга» в Волгограде. Документы по Печенкиной будут отданы на руки руководителю отряда, так как место расположения поисковой группы совпадает с призывным районом бойца,— пояснила руководитель поисковой группы Анна Соколова.

По завершении поиска и проверки студенты планируют обратиться к властям Сочи с просьбой замены мемориальной доски с исправлением ошибок. Надеются, что на ней появятся и еще десять неизвестных фамилий.

— В ходе поиска мы нашли алфавитную книгу умерших одного из госпиталей. Погибшие в нем бойцы как раз и были захоронены в этой братской могиле. Эта информация дает возможность восстановить фамилии неизвестных солдат,— отметила Анна Соколова.

Вся собранная информация будет соединена воедино и представлена в сети Интернет. Сегодня в поисковой группе сочинского колледжа семь участников. Но и такими силами ребята получили хороший результат. При этом только поиском родственников погибших группа «Наследники Победы» не ограничивается. Студенты разрабатывают классный час, посвященный теме Великой Отечественной войны, собирают информацию для литературного сборника, проводят художественные выставки и участвуют в волонтерском движении по помощи ветеранам.