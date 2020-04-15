Для южноуральцев могут ввести систему пропусков на время пандемии

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15 апреля 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Дмитрия Куткина

В регионе планируют ввести систему пропусков для ужесточения контроля за соблюдением режима самоизоляции. Губернатор анонсировал, что данная мера может появиться уже в ближайшее время.

В данный момент электронная система выдачи спецпропусков для передвижения по городу тестируется. Решение о ее запуске власти примут после 19 апреля. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Глава региона Алексей Текслер рассказал о схеме действия системы пропусков. Так, чтобы сменить место самоизоляции с квартиры на садовый участок, нужно будет раз в неделю запросить пропуск. Заявку следует оформлять через интернет, в ответ каждому южноуральцу придет идентификатор. Его может затребовать любой представитель власти. Пропуска будут постоянные или разовые. Упрощенный порядок выдачи планируется ввести для пожилых граждан. Прорабатываются возможности выдачи пропусков через колл-центры и смс.

- Сделаем систему максимально простой и понятной, - заверил Алексей Текслер.

Губернатор также поблагодарил всех, кто соблюдает режим изоляции.

- Это крайне важно сейчас, - заявил он.