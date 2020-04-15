Южноуральцам разрешили сменить дом на сад

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15 апреля 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Олега Каргаполова

Южноуральские садоводы могут сменить место самоизоляции – им разрешили перебраться из квартир на приусадебные участки. Также в регионе приняты решения о корректировках режима для некоторых предприятий сферы услуг.

В целом анализ ситуации с развитием пандемии в мире, уровнем заболеваемости в стране и регионе говорит о нецелесообразности ослабления действующего режима, считает глава региона Алексей Текслер. Однако решено снять его в отношении предприятий и организаций, деятельность которых оказывает прямое влияние на качество жизни. Например, возобновлена работа мастерских по ремонту одежды и обуви, изготовлению ключей, проката бытовых изделий и инструмента (за исключением спортивного инвентаря). Также дали добро на работу парикмахерским и салонам красоты, имеющим медицинскую лицензию.

По словам губернатора, ужесточены требования к санитарным нормам. Прием ведется только по предварительной записи, без скопления людей с соблюдением социальной дистанции.

- Нужно исключить зоны ожидания, где могли бы скапливаться клиенты и создавать риск передачи инфекции, - подчеркнул Алексей Текслер. - Если специфика услуг не позволяет соблюдать дистанцию между мастером и клиентом, требуется обязательное использование средств защиты и санитайзеров.

Другое важное решение касалось садоводов. Теперь они могут сменить место самоизоляции и на легковом автомобиле отправиться на дачные участки, чтобы продолжить соблюдение режима там. В ближайшее время откроются магазины, где можно купить рассаду и саженцы.