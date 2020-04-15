В Кирове решили проводить парад Победы 9 мая

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

В Кирове, несмотря на распространение короавирусной инфекции и карантин, 9 мая запланировали массовые мероприятия.

Как следует из постановления городской администрации, в День Победы пройдёт традиционное прохождение колонн по Театральной площади к Вечному огню.

Запланирована также акцияы "Бессмертный полк" и фестиваль "Вкус Победы". не обойдётся праздник и без фейерверка. Предпалогается, что он прегремит в 22 часа.

К празднику подрядные организации должны украсить и очистить город, благоустроить мемориалы.