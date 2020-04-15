В Челябинской области выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Всего на территории региона подтверждено 55 случаев заболевания коронавирусом, 22 человека выздоровели.

Свежие данные по распространению вируса озвучил на традиционном брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он подчеркнул, что все пациенты, проходящие лечение, стабильны, тяжелых нет. На днях была госпитализирована пациентка с пневмонией из психоневрологического интерната. Результаты анализов на коронавирус у нее отрицательные, женщин находится в тяжелом положении.

По словам Алексея Текслера, за последние сутки было проведено 1317 анализов на коронавирус. Со вчерашнего дня условно положительные анализы перестали отправлять в новосибирскую лабораторию «Вектор» - их будут верифицировать в челябинских лабораториях. Глава региона также отметил, что в ближайшее время будет принято решение об обязательной самоизоляции южноуральцев, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга. Напомним, теперь тесты на коронавирус проводят в аэропортах Челябинской области. Тестирование в аэропорту уже дало один положительный результат на коронавирус.

«Мы делаем все необходимое для сдерживания пандемии, - сказал Алексей Текслер. - Но многое зависит от ответственного поведения наших граждан. Я снова призываю всех соблюдать режим самоизоляции, следовать рекомендациям врачей».