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Из-за эпидемии куличи теперь освящают на хлебокомбинатах

, 22:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Из-за эпидемии куличи теперь освящают на хлебокомбинатах
Фото: соцсети

Это сделано, чтобы верующим, в период карантина, не надо было ходить в храм для освящения хлебобулочного изделия.

14 апреля 2020 года почему-то не митрополит, а министр сельского хозяйства Крыма Андрей РЮМШИН сделал заявление, что в цехах предприятия «Крымхлеб» провели чин освящения куличей.

«Обряд освящения куличей, сырья, оборудования и помещений «Крымхлеба» для пасхальной выпечки состоялся сегодня на симферопольском хлебокомбинате. Поэтому, нет необходимости освящать паски в церкви в период изоляции, позаботьтесь о себе и близких – оставайтесь дома. Вся продукция будет иметь отдельную упаковку», - отметил вице-премьер.

ГБ

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