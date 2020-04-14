В Челябинской области начался пожароопасный сезон

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14 апреля 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Благодаря системе спутникового мониторинга термоточек 99,5% лесных пожаров в Челябинской области тушат в течение первых суток с момента обнаружения.

Об этом рассказал губернатор Челябинской области на совещании в режиме видеоконференцсвязи по ситуации с лесными пожарами с вице-премьером Викторией Абрамченко. Отметим, что в среднем по России показатель тушения лесных пожаров составляет 87%. Алексей Текслер отметил, что область не намерена снижать эту планку. Именно поэтому с начала сезона лесные участки патрулируют 40-50 мобильных групп лесхозов и их арендаторов. В перспективе их число увеличится. Всего на борьбу с огнем готовы выйти 4,3 тысячи человек и 1,8 тысяч единиц техники.

Масштабное обновление парка произошло в прошлом году: было закуплено 107 единиц техники. Всего в России, по данным на 14 апреля, произошло около 1,5 тысяч пожаров, в Челябинской области — 14.