В больницы Краснодарского края поставили 12 новых аппаратов ИВЛ

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14 апреля 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

admkrai.krasnodar.ru

В медицинских учреждениях Краснодара, Сочи и Новороссийска уже приступили к установке нового оборудования. Еще 25 аппаратов больницы получат до конца апреля.

Из краевого и федерального бюджета было выделено порядка 96 млн рублей на приобретение медоборудования. Закупка ведется по поручению губернатора края. 10 из закупленны 12 аппаратов будут установлены до 15 апреля, остальные 2 установят в сочинской инфекционной больнице №2 - до 20 апреля 2020 года.

– Из федерального бюджета выделено 60,3 млн рублей на закупку 25 аппаратов ИВЛ. При этом поставщик планирует установить оборудование до конца месяца, – сообщили в министерстве здравоохранения края.

Также сейчас рассматривается вопрос о выделении 133 млн рублей из краевого бюджета на закупку 100 аппаратов ИВЛ у компании «Концерн радиоэлектронные технологии».