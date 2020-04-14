В этом году на Портале поставщиков заключено в 1,5 раза больше контрактов

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14 апреля 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Представители малого и среднего бизнеса заключили в полтора раза больше контрактов на портале поставщиков во время котировочных сессий в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что востребованность формата подтверждает стабильно высокий уровень конкуренции на котировочных сессиях. В среднем в них участвуют по семь предпринимателей.

«Статистика показывает востребованность котировочных сессий. С января по март на портале поставщиков состоялось 35 тыс. котировочных сессий общим объемом 3,1 млрд руб. В прошлом году показатели были на уровне 21 тыс. и 1,7 млрд руб. соответственно», - приводятся в материале слова Владимира Ефимова.

Как подчеркнул руководитель ведомства, следующий шаг - расширение номенклатурного перечня коротких котировочных сессий.

«Сегодня шестичасовые котировки уже используют для закупок не только товаров, но и услуг, таких как текущий ремонт, содержание зеленых насаждений и техническое обслуживание. Теперь рассматриваем возможность настроить публикацию закупок на оказание услуг в формате трехчасовых котировочных сессий», - сказал он.

Отметим, по мнению предпринимателей и заказчиков, главным плюсом котировочных сессий является оперативность. Длительность большинства из них составляет 24 часа, при этом в среднем контракт заключается за один - три дня. Прошлым летом функционал инструмента был расширен, пользователям портала стали доступны короткие котировочные сессии длительностью по три и шесть часов.