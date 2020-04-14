Итальянцы ругают ЕС и благодарят «вышедшую из коммунизма» Россию

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14 апреля 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Опросы показывают, что граждане Италии больше не верят в идею Евросоюза, поскольку объединение своевременно не оказало должную поддержку во время пандемии коронавируса. В самом ЕС утверждают обратное и обвиняют Россию и Китай в политической подоплёке их гуманитарной помощи.

По состоянию на 12 апреля на территории Италии подтверждено более 152 тысяч случаев заражения и 19 тысяч смертей от вызываемой вирусом лёгочной пневмонии COVID-19. По этим показателям страна занимает второе место в Европе после Испании, однако SARS-CoV-2 начал распространяться на итальянской территории раньше. Жители этой страны уже месяц соблюдают строгий карантин, а третья экономика Европы остро нуждается в финансовой помощи. Больницы и крематории перегружены, аппаратов ИВЛ не хватает на всех пациентов, до сих пор фиксируется дефицит масок и тест-систем.

В середине марта Италия запросила помощь у ЕС для борьбы с эпидемией, однако вместо этого ряд стран, включая Чехию, конфисковал гуманитарную помощь, которую власти должны были получить из Китая.