Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает подлым новый закон, принятый Госдумой

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14 апреля 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Эхо Москвы

Госдума

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. 3 сентября в России также отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает подлостью подобный перенос.

День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен законом РФ от 2005 года. «Как бы ее перекрыть праздником, думают государственные мужи – депутаты Госдумы. А давайте на эту же дату поставим праздник – окончание Второй Мировой и победа над Японией. Святое дело. В Беслане будет солидарность и траур, а мы всю страну поднимем на праздник. Нечего вспоминать про Беслан», – возмутился Венедиктов, заявляя, что Госдума «пробила дно».

Он напомнил, что Вторая мировая закончилась не 3 сентября, а 2 сентября, и что капитуляцию именно 2 сентября принимал и советский генерал, поэтому подобный перенос недопустим: «Пора забыть про Беслан. Хватит, нагоревались. Подлость».