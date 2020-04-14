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14 апреля 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

РПЦ вынужденно закрыла храмы для посещения: это было необходимо для того, чтобы обезопасить прихожан от распространения коронавируса. Однако новые правила встретили критику среди ряда священнослужителей, выступающих против изоляции церкви.

Как известно и множество раз доказано, главное оружие против коронавируса – самоизоляция. А это, в первую очередь, означает, что человек просто обязан сейчас максимальное количество времени оставаться дома. Конечно, это достаточно тяжело, но ситуация с COVID-19 только ухудшается, и потому рассчитывать на случай уже небезопасно. Каждый человек в ответе за свою жизнь и за своё здоровье.

Патриарх Кирилл

В связи с режимом самоизоляции важнейшей задачей для властей было тотальное ограничение всех массовых мероприятий. Ещё месяц назад началась волна отмены концертов, две недели назад начали закрываться рестораны, кафе и кинотеатры. За исключением разве что продуктовых магазинов, аптек и различных предприятий, чьи владельцы-энтузиасты посчитали потерю денег важнее общественной безопасности, все было закрыто. Вузы и школы тоже закрыты, большинство людей работает «по удаленке». Казалось бы, власти сделали практически все, чтобы обезопасить народ. Однако до определенного момента оставалась одна существенная брешь, которая мешала изолировать население от коронавируса полностью. Этой брешью было нежелание представителей РПЦ мириться с новыми карантинными порядками.

Первая реакция

Ещё когда количество заболевших в России не исчислялось тысячами, а коронавирус только начинал активно распространяться по стране, то есть, примерно месяц назад, Российская Православная Церковь отказалась реагировать на общественную панику. Крупный скандал был вызван событиями в Санкт-Петербурге: в Казанский собор были привезены мощи Иоанна Предтечи. С 10 по 17 марта, а это как раз первые дни эпидемии COVID-19 в России, в храме выстраивались огромные очереди для того, чтобы приложиться к мощам святого. Фотографии с мероприятия, попавшие в сеть, ужаснули пользователей. Критике подвергся не только тот факт, что священнослужители организовали массовое мероприятие в тот момент, когда по всей стране их отменяют. Пользователей возмутило и то, какие меры «безопасности» были предприняты в соборе. Судя по фото, то место, к которому прикладывались прихожане, протиралось простой тряпочкой якобы в целях соблюдения гигиены. По сути, все, что оставлял после себя человек, попросту размазывалось по стеклу.

Казанский собор

Уже тогда это вызвало серьезные вопросы к РПЦ, на которые вскоре последовал неоднозначный ответ. Закрывать церкви на карантин никто не собирался. Таково было первоначальное решение, которое вскоре дополнилось рядом правил. Первое – вместо целования креста, его будут возлагать на голову прихожанина. Второе – служители церкви, раздающие просфоры и антидор, будут облачать руки в медицинские перчатки. Третье – все, что используется для проведения таинства Причастия, будет дезинфицироваться антисептиком после каждого человека. Эти правила, по мнению представителей РПЦ, помогли бы в борьбе с распространением коронавируса среди прихожан.

О закрытии храмов опять же речи не шло. Более того, эта мысль нередко подвергалась критике со стороны священнослужителей. Некоторые из них заявляли о том, что эта мера не имеет никакого смысла, и только будет мешать людям, которые хотят помолиться. Однако, тем не менее, ограничения во многих городах постигли и РПЦ, когда власти ввели обязательный режим самоизоляции.

Новые меры и критика

Вербное воскресенье, 12 апреля, по сути стало последним днём, когда храмы были открыты для посетителей. Сегодня они все же перешли в закрытый режим работы и проведут в таком режиме и Страстную Неделю, и Пасху. Об этом стало известно после того, как было зачитано и опубликовано в сети Циркулярное письмо первого викария патриарха Московского и всея Руси по Москве, митрополита Воскресенского Дионисия. Письмо содержало призыв к самоизоляции: «В этих условиях, в заботе о жизни и здоровье людей, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце призвал православных христиан, исполняя предписания санитарных властей, воздержаться от посещения храмов и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя в богослужениях при их видеотрансляции»

Епископ Каменский и Камышловский Мефодий

Вербное Воскресенье прошло во многих российских храмах в небывалых условиях: строгий пропускной контроль, защитные маски, дистанция между прихожанами минимум в полтора метра. А после всего этого ещё и новость о том, что храмы закрываются. Все это изрядно удивило как некоторых многих прихожан, так и некоторых священнослужителей, которые посчитали новые меры лишними. Главный аргумент критики – светская власть не должна вмешиваться в дела религиозные.

Так, например, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, наоборот, призвал посещать церковь вопреки предписаниям властей: «Здесь можно заразиться? Но это неправильно. Мы здесь, в храме, заражаемся вечной жизнью, а не смертью. Смертью мы заражаемся где-нибудь. В основном, помимо храмов. И грехами заражаемся тоже, в основном, не в храме, хотя и в храме тоже можно грешить. Вот у многих получается. Вот поэтому давайте хранить благоразумие и все таки в храм ходить»

Протоиерей Андрей Ткачев на телеканале «Царьград» в своей передаче поделился следующими размышлениями: «Мы не бунтари, не революционеры, не хотим войны в Церкви, надо уважать священноначалие. Но есть другие вещи, есть власть светская, которая нас просто закрывает, а есть Христос воскресший, трудно представить себе, как это праздновать дома»

Таким образом, далеко не все служители церкви готовы согласиться с новыми правилами, которые были введены РПЦ с подачи «светской» власти. По сути, это может привести к нарушениям режима самоизоляции на местах.