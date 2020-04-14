«Краснодар Водоканал» продолжит выполнение неотложных работ на сетях абонентов

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14 апреля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжит выполнение услуг по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения (ВиВ) для собственников индивидуальных жилых домов.

С начала года специалисты «Краснодар Водоканала» отработали более 80 аварийных заявок на сетях, находящихся на балансе абонентов, промыли более 5,5 км трубопроводов и откачали более 3000 кубометров стоков.

«Краснодар Водоканал» обеспечивает исправную работу водопроводных и канализационных сетей, находящихся в границах эксплуатационной ответственности предприятия. Но в городе много коммуникаций, которые водоканал не обслуживает, и там тоже требуется периодическое проведение ремонтных работ. Оставлять потребителей один на один с нештатной ситуацией, тем более в условиях самоизоляции, недопустимо, даже если сети являются собственностью заказчика. Поэтому мы продолжим оказание услуг по ремонту сетей и оборудования абонентов», - отметил коммерческий директор предприятия Павел Широков.

На сайте «Краснодар Водоканала» в разделе «Потребителям» размещен перечень дополнительных услуг, которые оказывает компания. Жители частного сектора и собственники домовладений могут заказать услугу по устранению утечки с последующей заменой трубы, телеинспекцию и промывку сетей, ремонт колодцев с заменой люков. Специалисты проверят давление в сетях и исправность пожарного гидранта.

Стоит отметить, что все задействованные в работах специалисты, соблюдают профилактические меры по предупреждению заражения коронавирусной инфекцией. Они обеспечены необходимыми дезинфицирующими и защитными средствами.

Заказать необходимую услугу можно как на официальном сайте предприятия https://krasnodarvodokanal.ru/, заполнив поля заявки, так и по телефонам горячей линии или кол-центра: 8-800-200-36-46 и 217-03-33.