Военному госпиталю в Адыгеи установили дополнительные источники электроснабжения

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14 апреля 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Россети Кубань» установила резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 400 кВА на территории госпиталя на базе Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы в Майкопе.

На случай, если в медицинском учреждении возникнут перебои с электроэнергией, эти источники помогут справиться с проблемой.

Обращение с просьбой об обеспечении госпиталя дополнительными резервными источниками энергоснабжения в связи с его оснащением новым специальным медицинским оборудованием поступило от министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея. Помощь со стороны компании «Россети Кубань» последовала незамедлительно.

– Нами было принято решение оперативно выделить из резервных запасов передвижные дизельные электростанции и взять на себя обеспечение резервным энергоснабжением важнейшего на сегодняшний день для республики медико-социального объекта, – отметил генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев. – Несмотря на то, что медицинское учреждение находится на территории ответственности смежной электросетевой компании, в этот период мы не можем делить потребителей. Важно приложить максимум усилий, чтобы создать все условия для медиков, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день, медицинское учреждение оснащено несколькими полноценными дополнительными источниками энергопитания, это повышает надежность и бесперебойность электроснабжения такого важного социального объекта.