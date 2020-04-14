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В Москве увеличилось число квартирных краж после начала самоизоляции

, 16:46 [ «Аргументы Недели», ] Источник: LifeShot

В Москве увеличилось число квартирных краж после начала самоизоляции
Pixabay

Телеграм-канал Life Shot ознакомился со статистикой преступлений в Москве и узнал, какие виды правонарушений особенно участились в первую неделю самоизоляции. Оказалось, что количество квартирных краж взлетело на целых 517%.

В целом с 30 марта по 8 апреля число обращений граждан в полицию снизилось почти на четверть. Но по некоторым статьям сотрудники МВД фиксируют стремительный рост количества правонарушений. Так, количество квартирных краж увеличилось на 517%, случаи домашнего насилия на 333%, а случаи мошенничества на 137%.

В то же время на 72% снизилось число краж из офисов и предприятий, а число изнасилований упало на 58%. 

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