В Москве увеличилось число квартирных краж после начала самоизоляции

Телеграм-канал Life Shot ознакомился со статистикой преступлений в Москве и узнал, какие виды правонарушений особенно участились в первую неделю самоизоляции. Оказалось, что количество квартирных краж взлетело на целых 517%.
В целом с 30 марта по 8 апреля число обращений граждан в полицию снизилось почти на четверть. Но по некоторым статьям сотрудники МВД фиксируют стремительный рост количества правонарушений. Так, количество квартирных краж увеличилось на 517%, случаи домашнего насилия на 333%, а случаи мошенничества на 137%.
В то же время на 72% снизилось число краж из офисов и предприятий, а число изнасилований упало на 58%.