В Москве увеличилось число квартирных краж после начала самоизоляции

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14 апреля 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: LifeShot

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Телеграм-канал Life Shot ознакомился со статистикой преступлений в Москве и узнал, какие виды правонарушений особенно участились в первую неделю самоизоляции. Оказалось, что количество квартирных краж взлетело на целых 517%.

В целом с 30 марта по 8 апреля число обращений граждан в полицию снизилось почти на четверть. Но по некоторым статьям сотрудники МВД фиксируют стремительный рост количества правонарушений. Так, количество квартирных краж увеличилось на 517%, случаи домашнего насилия на 333%, а случаи мошенничества на 137%.

В то же время на 72% снизилось число краж из офисов и предприятий, а число изнасилований упало на 58%.