Депутаты передали в больницы Анапы и Крымска два аппарата ИВЛ

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14 апреля 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края включились в кампанию по оказанию помощи учреждениям здравоохранения в период пандемии коронавируса. По инициативе депутатов-членов фракции «Единая Россия» в региональном парламенте медучреждениям в двух муниципальных образованиях были переданы аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Оборудование, необходимое для поддержания жизни тяжелобольных инфекцией COVID-19, получили Крымская центральная районная больница и городская больница города-курорта Анапы.

Учреждения были выбраны не случайно. Крымская ЦРБ по решению краевого минздрава на период пандемии перепрофилирована в межрайонный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Сюда могут доставлять пациентов из Геленджика, Анапы, Новороссийска, Абинского, Крымского и Темрюкского районов. Анапа, в свою очередь, является детским курортом и здравницей, в связи с этим и было принято решение об укреплении материально-технической базы медучреждений города.

В муниципалитеты переданы два аппарата ИВЛ, приобретенные за счет собственных средств депутатов-единороссов.

- В медицинских учреждениях края есть потребность в аппаратах искусственной вентиляции легких. Поэтому мы решили сделать ставку на приобретение самого необходимого. Именно аппараты ИВЛ помогают врачам выиграть время в борьбе за жизнь, - прокомментировал ситуацию спикер Заксобрания, руководитель фракции партии «Единая Россия» в кубанском парламенте Юрий Бурлачко.

Главные врачи городской больницы Анапы и Крымской районной больницы Вячеслав Ушаков и Артак Матевосян, в свою очередь, выразили слова благодарности краевым депутатам, отметив важность такой помощи.