За нарушение карантина в столице уже оштрафовано 55 человек

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14 апреля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

К административной ответственности в столице привлечены 55 нарушителей карантина. Об этом сообщает пресс-служба Объединения административно-технических инспекций Москвы.

«За последние три дня в Москве зафиксировано 25 нарушений карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении. Всем нарушителям оформлены постановления о штрафе, и они были доставлены в специально оборудованные обсервационные центры для дальнейшего лечения. Там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления. С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 220 тыс. руб. Они все помещены на принудительное лечение в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что жителям столицы, у которых вызванное коронавирусом заболевание протекает в легкой форме, разрешено лечиться дома.

«Во время лечения больные находятся под пристальным наблюдением врачей. Для прохождения лечения вне стационара заболевшим оформляется специальное согласие для соблюдения строгого домашнего карантина. Каждому оставшемуся на лечении дома при оформлении специального согласия разъясняются правила прохождения лечения, соблюдения строгого карантина до полного выздоровления, а также ответственность за нарушение этих правил», - добавили в пресс-службе.