В России уничтожают миллионы цветов из-за падения спроса

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14 апреля 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Reuters

Pixabay

Производителям роз в России приходится уничтожать миллионы цветов из-за закрытия магазинов. По их словам, они готовятся к более тяжелым временам, так как пик пандемии ещё не пройден.

Российские цветоводы столкнулись с масштабным падением сбыта после того, как из-за карантина было закрыто множество магазинов по всей стране. Глава союза Теплицы России Алексей Ситников сказал, что уничтожение роз может быть массовым, учитывая годовое производство в более 300 миллионов роз: “Если месяц продаж не будет, то десятую-двенадцатую часть урожая мы можем выкинуть”. На сегодняшний день ежедневно уничтожается примерно 1,2 миллиона роз.

“У всех слезы на глазах, что приходится выбрасывать: это же все растили, все живое”, – рассказала Юлия Чарышкина, директор и владелица тепличного комплекса Подосинки, одного их крупнейших производителей роз в России. Она отметила, что после обращения Путина к нации заказ на цветы ее компании сократился в десять раз до 5.000 роз, а потом были падения и до 1.000. Из-за этого комплексу пришлось сразу уничтожить 200.000 цветов, а потом стали уничтожать всю новую срезку каждый день с начала периода самоизоляции.

Напомним, во время своего обращения к народу 2 апреля Владимир Путин заявил, что нерабочие дни с сохранением заработной платы продлятся до 30 апреля. Он призвал россиян серьезнее относиться к принимаемым мерам по профилактике и борьбе с коронавирусом COVID-19.