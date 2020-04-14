Член совета директоров En+ Игорь Ложевский скоропостижно умер в возрасте 63 лет

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14 апреля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

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Член совета директоров En+, инвестбанкир Игорь Ложевский умер в возрасте 63 лет. О смерти Ложевского появилась информация на сайте лондонской биржи. В некрологе говорится, что банкир умер 12 апреля после непродолжительной болезни. Какой именно - не уточняется.

Источники ТАСС и Forbes сообщили об обнаружении у Ложевского коронавирусной инфекции COVID-19.

Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер сказал, что все шокированы новостью о смерти Игоря Ложевского. По его слова, он был отличным коллегой и успел внести важный вклад, опираясь на свой опыт, накопленный во Всемирном банке.

В 2008-2012 годах Ложевский был главным исполнительным директором российского отделения Deutsche Bank, а в 2012–2014 годах зампредом глобального Deutsche Bank по Восточной Европе. Входил в советы директоров РЖД, "Аэрофлота", АЛРОСА. Вошел в совет директоров En+ в качестве независимого директора в январе 2019 года.