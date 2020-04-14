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В Калужской области число зараженных коронавирусной инфекцией за неделю возросло в 7 раз - 49

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kaluganews.com

В Калужской области число зараженных коронавирусной инфекцией за неделю возросло в 7 раз - 49
pexels.com

В Калужскую областную инфекционную больницу в связи с ростом числа зараженных коронавирусом срочно набирают врачей-специалистов. В регионе за последнюю неделю число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в семь раз. На 14 апреля имеются данные о 49 заражённых.

Всех пациентов с диагнозом COVID-19 доставляют в областную инфекционную больницу на Грабцевском шоссе в Калуге. Главврач больницы Елена Алешина в соцсети разместила объявление о вакансиях:

"Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД" для работы с пациентами с COVID-19 срочно требуются врачи реаниматологи, рентгенологи, терапевты, инфекционисты, пульмонологи, а также анестезистки, процедурные и палатные медсестры, санитарки".  Всем медикам обещают достойную оплату труда.

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