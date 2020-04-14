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Для поддержки отельеров в Крыму местные власти отправят на оздоровление все категории граждан

, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Для поддержки отельеров в Крыму местные власти отправят на оздоровление все категории граждан
Фото: соцсети

Об этом рассказала министр финансов Ирина КИВИКО. Из ее слов следует, что это позволит избежать новой волны коронавируса.

О возможности помочь крымским отельерам министр финансов республики Крым заявила в эфире программы «Говорите правду» канала «Крым 24».

Ирина КИВИКО предположила, что если открыть туристический сезон и пустить в Крым гостей из других регионов страны, то, учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию, неизбежен всплеск коронавирусных заболеваний. Министр пообещала крымским отельерам, что, как только появится возможность, власти отправят к ним на оздоровление все категории граждан, которым это положено.

ГБ

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