Отряд волонтеров начали помогать бездомным животным в Краснодаре

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Мобильный отряд состоящий из добровольцев начал помогать бездомным животным. Они их кормят, помогают разместить в приюты, отвозят в ветеринарную клинику если это необходимо.

Все это осуществляется за счет собранных средств от обычных жителей. Для этого в соцсетях создана специальная группа, куда может присоединиться каждый желающий помочь бездомным животным.

Сейчас в отряде 12 человек, которые выходят на помощь в это сложное время. Некоторых животных удается стерилизовать. Помогают предприниматели. Затем волонтеры возвращают их на прежнее место, а, если повезет, собаки находят своего хозяина.

Вероника Корох, администратор группы волонтеров: «Эти щенки живут просто на улице. От бездомной собаки. Когда им было два месяца маму их отравили. Мы их подкармливали, стерилизовали. Сделали нашли фотографии, нашли им дом. И сегодня два щеночка уезжают в новый дом».

Администрация города выписала спецпропуска для мобильного отряда, чтобы те могли перемещаться по городу с заботой о животных.