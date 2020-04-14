В Татарстане ввели требование самоизоляции для приехавших в республику из Москвы и Петербурга

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14 апреля 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кабмин Татарстана

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В Татарстане ввели требование самоизоляции для людей, приехавших в республику из Москвы и Петербурга. Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, в соответствии с которым все граждане, приехавшие в республику из российской столицы и северной столицы будут обязаны самоизолироваться на 14 дней.

В соответствии с документом, опубликованном на сайте республиканского правительства, находиться на самоизоляции должны и те, кто проживает вместе с людьми, приехавшими из Москвы и Петербурга.

Требования обязательной изоляции на 14 дней и медицинского наблюдения в Татарстане касаются тех граждан, которые приехали в республику из-за границы.

За минувшие сутки на территории России выявили 2774 новых случая заражения коронавирусом нового типа. В РФ зафиксированы 21 102 случая коронавируса в 82 регионах, в том числе в Татарстане.