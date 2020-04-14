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В России за сутки скончались 22 пациента с COVID-19

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В России за сутки скончались 22 пациента с COVID-19
стетоскоп, pixabay.com
За прошедшие сутки на территории Российской Федерации скончались 22 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". С начала эпидемии жертвами данного заболевания в стране стали 170 человек.
 
Информацию о 22 новых жертвах COVID-19 предоставили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
 
Ранее сегодня стало известно, что за минувшие 24 часа в России были зарегистрированы 2774 новых случая заражения коронавирусом нового типа. К настоящему моменту в РФ выявили 21 102 случая COVID-19 в 82 регионах.

 

 
 
ЕТ
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