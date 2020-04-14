В России за сутки скончались 22 пациента с COVID-19

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации скончались 22 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". С начала эпидемии жертвами данного заболевания в стране стали 170 человек.

Информацию о 22 новых жертвах COVID-19 предоставили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.