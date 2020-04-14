В Калмыкии в больнице умер первый пациент с выявленным коронавирусом COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Калмыкии умер первый пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. Министр здравоохранения республики Юрий Кикенов во время прямой трансляции в Instagram рассказал, что человек скончался в инфекционной больнице, он был возрастной, с тяжелой сопутствующей патологией.

"К сожалению, у нас начались и потери, погиб один больной", - сказал Кикенов. Глава республики отметил, что, возможно, это не последние потери.

По его словам, в Калмыкии ситуация остается "очень сложной", инфицированы 59 человек. Вылечилось девять человек.