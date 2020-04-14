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14 апреля 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Климова, фото из соцсети

Актриса, многодетная мама Екатерина Климова показала фото в школьной форме с белыми бантами и в очках. У 42-летней Екатерины четверо детей. Сейчас у актрисы нет работы из-за коронавируса, и она много времени уделяет детям.

Не забывает Климова и о своем образовании. Актриса для фото нарядилась в школьную форму советских времен: коричневое платье, белый гипюровый фартук, повязала белые банки. Образ школьницы завершают очки. "Снова в школу!))) Самое время заняться саморазвитием", - подписала снимок Катя Климова.

Фолловеры оценили новый образ актрисы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)13 Апр 2020 в 7:40 PDT

"Всем огромный привет) Активничаете или лежите весь день? Меня кидает из крайности в крайность", - рассказала Климова как проводит время с детьми.