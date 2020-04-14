СКР возбудил дело о ложной информации о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции»

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Как сообщает следственный комитет, в сообществе «Омбудсмен полиции» в ВК от имени пользователя Владимир Воронцов была размещена ложная информация о том, что в одном из военных учебных заведений 70% курсантов и офицеров заболели коронавирусом и якобы их заставляют делать утреннюю зарядку.

Из-за этого поста возбуждено уголовное о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, передаёт ТАСС.

Воронцов — администратор паблика «Омбудсмен полиции» и автор одноимённого Telegram-канала. В последнем сегодня утром было размещено сообщение: «У меня в квартире обыск, ломают дверь».

Кроме того, в некоторых СМИ, так или иначе связанных с правоохранительными органами была размещена информация, в которой Воронцова называют «сексуальным извращенцем, который паразитирует на проблемах коллег, обращающихся к нему за помощью».