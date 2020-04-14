Врачи всего мира пытаются понять, может ли человек повторно заразиться COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что врачи всего мира пытаются понять, может ли человек повторно заразитиься коронавирусом и пока у ученых нет достаточного количества данных.

«Что касается выздоровления и повторного заражения, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это неизвестно», - уточнил он. В свою очередь ведущий специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керхове рассказал о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время как у других уровень ответа был высок. Но означает ли это наличие у второй части обследованных иммунитета к повторному заражению COVID-19, это «другой вопрос», отметила ван Керхове.

По ее словам, необходимо обследовать больше выздоровевших от COVID-19, чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет и как долго он может защищать человека.