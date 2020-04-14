Университет Хопкинса изменил данные по числу по заразившихся COVID в мире

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14 апреля 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Ученые из Университета Хопкинса изменили информацию по числу зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире. Специалисты Университета Хопкинса обновляют сведения по ситуации с коронавирусом на основании официальных данным властей разных стран мира. Эксперты перепроверили данные.

Данные о двух миллионах зараженных коронавирусом изменены. Инфицированных - 1 927 504 человек. Жертвами коронавируса стали 119 713 человек. Выздоровели 453 338 человек.

Ученые считают, что в Бразилии число заболевших COVID-19 может быть в разы больше статистики. В этой стране официально инфицированными считаются 22 169 человек. Но местные ученые и медики предположили, что их может быть в 12 раз больше. От COVID-19 в Бразилии умерло 1223 человека.

Ученые сравнили смертность за день и долю выздоровевших пациентов, исключив больных, все еще лечившихся от COVID-19. После этого данные сравнили со статистикой ВОЗ и обнаружили серьезное расхождение в показателях.

По мнению исследователей, так как в Бразилии госпитализируют и тестируют только пациентов с тяжелым состоянием здоровья, остальные заразившиеся не учитываются.

Карта распространения коронавируса в мире.