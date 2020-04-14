Благодарность за деньги. Итальянцам предложили 200 евро за размещение в соцсетях «спасибо Путину», пишет La Repubblica

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Итальянцам предлагают снять видеоролики и поблагодарить Россию и Путина за гуманитарную помощь. За хорошие слова о гуманитарной помощи готовы заплатить 200 евро, сообщает издание «La Repubblica».

"Им нужно 15 итальянцев, которые скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи. Лучше видео или пост с фотографиями, но за видео они платят 200 евро, за пост дают меньше", – приводит издание текст сообщения, которое получают жители страны.

Видео со «спасибо Путину» должны быть размещены в Twitter, Facebook или Instagram. Издание пишет, что такие послания рассылают русские граждане, живущие в Италии, своим друзьям и знакомым от якобы некоего российского СМИ, более того, итальянские журналисты связались с одной из девушек, разместившей подобный ролик в TikTok и она подтвердила, что за видео заплатили деньги.

Однако российское посольство в Риме сообщило, что совершенно не в курсе ситуации. «Мы совершенно не осведомлены о сообщениях, в которых гражданам Италии предлагается поблагодарить нашу страну за деньги. Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от простых граждан, руководителей городов и регионов, политиков, предпринимателей. Кто бы ни начал это анонимное предложение, мы считаем его мошеннической провокацией», - ответили российские дипломаты.