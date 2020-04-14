Агентство Fitch понижает рейтинг российских банков. Впервые пошатнулся статус государственных финансовых организаций

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

Агентство Fitch понижает рейтинг российских банков. И если до этого пересматривался статус только частных и незащищенных финансовых организаций, то теперь очередь дошла и до государственных.

Так, на прошлой неделе агентство пересмотрело свои прогнозы до «негативного» сразу по 15 частным банкам. Они коснулись даже «Альфа-банка», который ранее имел «позитивный» прогноз. Неприкосновенных больше нет: не спасает ни размер, ни принадлежность государству. Причины просты: кризис экономики из-за падения цен на нефть, которая так и не выросла после сделки ОПЕК+, и ударивший по экономике коронавирус. Проблемы сейчас наблюдаются у всех банков: даже «Сбербанк» был вынужден занять у ЦБ 500 миллиардов рублей, чтобы соответствовать нормативам. Дополнительные средства понадобились и ВТБ. Но не все банки могут себе позволить легко и без проблем занять у ЦБ полтриллиона рублей.

Для банков не из первого десятка эта весна может стать последней. Впереди нас ждёт бурный период передела банковского рынка: одни будут банкротиться по естественным причинам, а другие – стараться максимально быстро вывести оставшиеся активы в офшоры, оставив вкладчиков один на один с Агентством по страхованию вкладов и попытками вернуть деньги, предрекает канал «Кремлевский мамковед».