Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России на 14 апреля увеличилось до 18352 человек

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14 апреля 2020, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В России, по данным на утро вторника, 14 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло 18 352 человек. Данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 ежедневно представляет оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

За сутки были выявлены 2558 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране от коронавируса умерли 148 человек.

Больше всего инфицированных в Москве. На втором месте по числу зараженных - Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградской области.

В мире, по данным на 14 апреля, коронавирусом заражены один миллион 927 тысячи 154 человек. 448 тысяч 981 человек выздоровели. Скончались 119 тысяч 696 человек.