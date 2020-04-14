В Подмосковье абоненты «Мегафона» получают платную подписку вместо элетронных пропусков

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье для граждан региона для получения пропуска на передвижения необходимо отправить sms на короткий номер 0250 или выписать его на портале госуслуг.

Однако система была не готова к работе. Например, этот номер у "Мегафона" был привязан к другому сервису, и люди, которые пытались получить разрешение на проезд, в итоге подключали себе платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу. Стоимость каждого сообщения составляла 30 рублей.



Представитель компании "Мегафон" сообщил о том, что со стороны правительства Московской области запросов об организации услуги на этом номере не поступало, еще утром номер 0250 действительно был привязан к другому сервису. Однако сервис был оперативно отключен, а все расходы на смс, которые понесли жители Подмосковья по не зависящим от "Мегафона" причинам, компенсировали. Параллельно компания обратилась с предложением в правительство Москвосвкой области настроить эту услугу и выразила готовность оказать содействие в её скорейшем запуске.



Тем не менее, сегодня утром получить пропуск через подмосковный портал госулуг тоже было невозможно. На сайте велись технические работы.



