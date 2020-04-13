Около 60% медработников «РЖД-Медицина» прошли дополнительное обучение, посвященное коронавирусной инфекции

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13 апреля 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

В рамках обучающего центра на всех полигонах железных дорог специалисты сети здравоохранения «РЖД-Медицина», а это почти 60 тысяч человек, проходят обучение принципам работы с заболевшими новой коронавирусной инфекцией. Обучение связано с необходимостью формирования инфекционной настороженности у медработников для раннего выявления симптомов заболевания, а также распространения информации о мерах профилактики.

Одним из этапов обучения, стал образовательный курс на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. 8 тысяч врачей и 12 тысяч медсестер «РЖД-Медицина» прошли обучение на нем. Два блока курса освещают вопросы эпидемиологической характеристики вируса, алгоритмы обследования пациентов, лечение заболевания, его профилактики и другие.

Кроме того, в связи с подготовкой двух московских больниц «РЖД-Медицина» к работе с заболевшими пациентами, врачи клиник пройдут обучение в симуляционном центре ГКБ им. С.П. Боткина. Обучение будет проведено по темам: «Особенности искусственной вентиляции легких при вирусной пневмонии (Covid-19)» и «Ультрасонография у пациентов с вирусной пневмонией».

«На сегодняшний момент правительством и местными властями был принят ряд документов, которые вносят коррективы в работу различных структур и организаций, особенно в сфере здравоохранения. Это связано с тем, что новая коронавирусная инфекция продолжает распространяется по территории России. Мы должны адекватно реагировать на эти вызовы и вооружать врачей последними научными данными и разработками. Наши врачи полностью готовы к активной борьбе с инфекцией», – рассказала начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Елена Жидкова.

При этом, по словам Жидковой данные о коронавирусной инфекции обновляются в ежедневном режиме. Рекомендации, которые даются врачам на данный момент носят временный характер. Поэтому обучение сотрудников «РЖД-Медицина» будет продолжаться и в будущем.

Согласно заявлению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, обучение медперсонала является одним из наиболее эффективных методов в борьбе с распространением инфекции. Среди других методов, глава ВОЗ назвал улучшение системы здравоохранения, отслеживание всех контактов заболевших и переброску всех сил именно на борьбу с коронавирусом.