Стоматолог рассказала, как правильно лечить зубы

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13 апреля 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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Обретая красивую улыбку и, главное, здоровье, человек в состоянии поменять свою жизнь, окружающую реальность, стать сильнее, ярче и привлекательнее. И это не пустые слова. За свою долгую практику мне приходилось не раз слышать их от моих пациентов.

Что же является залогом грамотного лечения? Вот уже несколько лет я и врачи моей клиники «La peregrina» работают только с использованием микроскопа, без него к лечению не приступаем. Безусловно, качество работы после появления микроскопа выросло в разы.

Учитывая сложившуюся ситуацию в медицине, пациенты все пристальнее относятся к качеству оказываемых услуг. Лечение корневых каналов без использования микроскопа — это как попасть пальцем в небо: повезет не повезет. Когда доктор видит зуб пациента невооруженным глазом - он же маленький и где-то далеко… А если дело касается каналов в зубе, диаметр которых, примерно, 0,1 мм? Без микроскопа доктору остается искать их только наощупь. Другое дело, рассмотреть зуб под тридцатикратным увеличением.

Мир постоянно развивается, и новинки в области медицины меняют порой систему лечения в целом, что должно приводить к наилучшему результату для пациента. Лечение зубов под микроскопом — это не просто тенденция в современной медицине, это те возможности прогресса, которыми врачи обязаны пользоваться. Безусловно, практика и опыт врача помогают ему это делать порой с ювелирной точностью, но как бы мы не старались, без оптики можем травмировать ткани здорового зуба и ослабить его.

На основании научных исследований, в 85% зубов верхней челюсти есть дополнительный канал, который зачастую стоматологи с «невооруженным глазом» пропускают. Если оставить такой канал непролеченным – это приведет к воспалению периапикальных тканей зуба. Применение же микроскопа позволяет избежать таких проблем, найти канал и не травмировать здоровые ткани зуба. В своей практике я часто сталкиваюсь с необходимостью перелечивания корневых каналов, вызванного образованием радиолюцентных изменений (кист) за верхушкой корня. Ведь если такой зуб грамотно не перелечить, то его можно потерять, даже если он вас пока не беспокоит.

Ещё одним важным аспектом и преимуществом работы с микроскопом является тот факт, что у врача снижается дополнительная нагрузка на глаза. Это сильно влияет на общую продуктивность работы с пациентом, ведь излишняя нагрузка на глаза приводит к быстрой утомляемости врача-стоматолога.

Также важный момент, который поможет вам правильно определиться с выбором доктора. Стоматолог, который работает на качество, без оптики просто справиться не сможет, поскольку все современные обучения проходят именно с использованием микроскопа. Плюс использование микроскопа подразумевает под собой еще несколько моментов, улучшающих качество лечения. Например, использование коффердама— пластины из латекса, предназначенной для изоляции одного или нескольких обрабатываемых зубов от остальной полости рта во время лечения.

Микроскоп – как и большинство качественных медицинских аппаратов и медицинской техники по своей ценовой категории относится к дорогостоящим аппаратам, и не все врачи и даже клиники могут себе позволить его приобрести, но пациенту нужно знать, что помимо врачебного опыта стоматолог должен иметь и качественное, пусть и дорогостоящее оборудование для того, что лечение у него, как у специалиста, предоставляло гарантию качество каждому пациенту!

стоматолог-терапевт

Наталия КАДЬКАЛОВА