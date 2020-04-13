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«Тревожный чемоданчик»: что надо иметь с собой на случай госпитализации из-за COVID-19

, 20:58 [ «Аргументы Недели», ]

«Тревожный чемоданчик»: что надо иметь с собой на случай госпитализации из-за COVID-19
Pixabay

Последние несколько дней в России фиксируют тысячи новых случаев заражения коронавирусом. «Аргументы недели» рассказывают, что лучше положить в «тревожный чемоданчик» на случай экстренной госпитализации.

В стране бушует коронавирус, и даже если вы не выходите из дома и свели к минимуму любые социальные контакты, важно перестраховаться. Чтобы в экстренной ситуации сохранять спокойствие и не метаться в поиске нужных вещей, рекомендуем заранее собрать «тревожный чемоданчик». Это может быть любая компактная сумка или коробка, удобная для переноски. Что же должно в нём быть в эпоху коронавируса?

Аптечка:

  • Респиратор или многоразовая маска
  • Санитайзер для обработки рук и поверхностей
  • Перекись водорода
  • Пластырь
  • Антисептические салфетки
  • Медицинский бинт
  • Медицинские перчатки
  • Активированный уголь
  • Обезболивающее
  • Антигистаминные препараты
  • Лекарства для хронических больных

Гигиена:

  • Туалетная бумага
  • Мыло антибактериальное
  • Влажные салфетки
  • Зубная паста и щётка
  • Одноразовые платочки
  • Чистое нижнее бельё и одежда
  • Полотенце 
  • Тапки
  • Пижама

Быт:

  • Деньги и документы (паспорт, полис)
  • Зарядные устройства
  • Линзы или очки
  • Блокнот и ручка
  • Питьевая вода
  • Продукты с большим сроком годности

Также важно заранее продумать, чей номер телефона вы оставите для экстренной связи, и с кем будут находиться домашние питомцы, если таковые имеются. Берегите себя! 

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