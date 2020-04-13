«Тревожный чемоданчик»: что надо иметь с собой на случай госпитализации из-за COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

Последние несколько дней в России фиксируют тысячи новых случаев заражения коронавирусом. «Аргументы недели» рассказывают, что лучше положить в «тревожный чемоданчик» на случай экстренной госпитализации.

В стране бушует коронавирус, и даже если вы не выходите из дома и свели к минимуму любые социальные контакты, важно перестраховаться. Чтобы в экстренной ситуации сохранять спокойствие и не метаться в поиске нужных вещей, рекомендуем заранее собрать «тревожный чемоданчик». Это может быть любая компактная сумка или коробка, удобная для переноски. Что же должно в нём быть в эпоху коронавируса?

Аптечка:

Респиратор или многоразовая маска

Санитайзер для обработки рук и поверхностей

Перекись водорода

Пластырь

Антисептические салфетки

Медицинский бинт

Медицинские перчатки

Активированный уголь

Обезболивающее

Антигистаминные препараты

Лекарства для хронических больных

Гигиена:

Туалетная бумага

Мыло антибактериальное

Влажные салфетки

Зубная паста и щётка

Одноразовые платочки

Чистое нижнее бельё и одежда

Полотенце

Тапки

Пижама

Быт:

Деньги и документы (паспорт, полис)

Зарядные устройства

Линзы или очки

Блокнот и ручка

Питьевая вода

Продукты с большим сроком годности

Также важно заранее продумать, чей номер телефона вы оставите для экстренной связи, и с кем будут находиться домашние питомцы, если таковые имеются. Берегите себя!