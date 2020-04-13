«Тревожный чемоданчик»: что надо иметь с собой на случай госпитализации из-за COVID-19

Последние несколько дней в России фиксируют тысячи новых случаев заражения коронавирусом. «Аргументы недели» рассказывают, что лучше положить в «тревожный чемоданчик» на случай экстренной госпитализации.
В стране бушует коронавирус, и даже если вы не выходите из дома и свели к минимуму любые социальные контакты, важно перестраховаться. Чтобы в экстренной ситуации сохранять спокойствие и не метаться в поиске нужных вещей, рекомендуем заранее собрать «тревожный чемоданчик». Это может быть любая компактная сумка или коробка, удобная для переноски. Что же должно в нём быть в эпоху коронавируса?
Аптечка:
- Респиратор или многоразовая маска
- Санитайзер для обработки рук и поверхностей
- Перекись водорода
- Пластырь
- Антисептические салфетки
- Медицинский бинт
- Медицинские перчатки
- Активированный уголь
- Обезболивающее
- Антигистаминные препараты
- Лекарства для хронических больных
Гигиена:
- Туалетная бумага
- Мыло антибактериальное
- Влажные салфетки
- Зубная паста и щётка
- Одноразовые платочки
- Чистое нижнее бельё и одежда
- Полотенце
- Тапки
- Пижама
Быт:
- Деньги и документы (паспорт, полис)
- Зарядные устройства
- Линзы или очки
- Блокнот и ручка
- Питьевая вода
- Продукты с большим сроком годности
Также важно заранее продумать, чей номер телефона вы оставите для экстренной связи, и с кем будут находиться домашние питомцы, если таковые имеются. Берегите себя!