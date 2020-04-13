Психолог назвала главную опасность режима самоизоляции для российских семей

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13 апреля 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Pixabay

Психолог и радиоведущая Анетта Орлова считает, что после отмены режима самоизоляции многие российские семьи отправятся в ЗАГС подавать на развод.

Такие выводы она сделала по итогам разговоров с клиентками, многие из которых уже говорят о том, что «первое, куда они отправятся после снятия режима самоизоляции, это в ЗАГС – подавать на развод».

По словам Орловой, очень многие дефективные персонажи, токсичные, альфа-нарциссы, сверхточные, компульсивные люди в режиме самоизоляции просто невыносимы в семьях.

Психолог также уверена, что негативные эмоции появляются из-за того, что у людей появился дефицит движения. Она рекомендовала делать зарядку два раза в день и, по возможности, танцевать.

Но самый действенный метод избежать разводов – это отказаться от выяснения отношений в нынешних условиях.

Ранее сообщалось, что вместе с коронавирусом на москвичей обрушилась «ковидофобия».