Как южноуральцам получить благотворительную помощь

Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На благотворительный счет для пострадавших от коронавируса в Челябинской области поступило около 1,6 миллионов рублей. Кто из южноуральцев сможет получить помощь?

Как сообщали «Аргументы недели», благотворительный счет создан по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Оператором для перечисления средств выступила областная некоммерческая организация «Союз женщин Челябинской области». Глава региона призвал чиновников и бизнесменов помочь южноуральцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуацией в связи с пандемией коронавируса. Алексей Текслер перечислил на благотворительный счет денежные средства в размере ежемесячного заработка. Сегодня, 13 апреля, инициативу губернатора поддержала глава Челябинска Наталья Котова: она обратилась с просьбой о помощи к своим заместителям и депутатам Гордумы.

Как сообщает газета «Вечерний Челябинск», получить денежные средства смогут южноуральцы, потерявшие доход из-за пандемии коронавируса. Получатели следующих выплат не смогут рассчитывать на помощь:

1. Ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка.

2. Ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего и последующего ребенка.

3. Пособий, выплачиваемых через службу занятости населения, в размере, превышающем прожиточный минимум на душу населения.

4. Пенсии в размере, превышающем прожиточный минимум на душу населения.

Будет учитываться индивидуальная ситуация обратившихся. Для получения помощи нужно будет оформить заявление в электронном виде. Размер выплат будет зависеть от состава семьи. Так, семья в составе 1-2 человек сможет получить 2 тысячи рублей, трех человек — 3 тысячи рублей, четырех — 4 тысячи рублей, 5 человек и более — 5 тысяч рублей.

Возможно, что от заявителя потребуются дополнительные документы. Первые выплаты начнутся уже на этой неделе.

Оказать помощь можно по следующим реквизитам:

ЧООЖО «Союз женщин Челябинской области»

ИНН 7453040068,

р/счет 40703810590000002392,

ПАО «Челябинвестбанк»,

БИК 047501779, КПП 745101001,

к/сч 30101810400000000779.