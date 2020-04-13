Возвращение 90-х. При неблагоприятном сценарии люди будут собираться в банды

Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший сотрудник уголовного розыска Москвы Игорь Гришаков в интервью "МК" спрогнозировал резкое увеличение преступности в ближайшее время. При самом неблагоприятном сценарии люди будут собираться в банды. Причиной тому - карантин и экономический кризис, парализовавшие жизнь граждан.



Сейчас стало больше появляться различных видов мошенничества с использованием интернет-возможностей. Преступники пока ещё пытаются "заработать", не выходя из дома. Создаются интернет-площадки, торгующие продуктами, медицинскими принадлежностями. Граждане оформляют покупки и теряют свои деньги.



Увеличивается и домашнее насилие. Люди находятся в замкнутом пространстве, не отдыхая друг от друга, в результате чего растёт психологическое напряжение. От безделья россияне начинают злоупотреблять алкоголем.



Уличная преступность может уменьшиться, так как патрули контролируют населённые пункты. Из-за домашней самоизоляции квартирные кражи могут полностью прекратиться. То же самое относится к угонам автомобилей. Транспортное средство могут в любой момент могут остановить для проверки, риск попасться в руки ДПС или полиции очень высок.



Заготовки для банд уже имеются. Это неформальные объединения молодёжи, которые со временем перерастут в более опасные группы. Когда им нечем будет питаться, они пойдут грабить, убивать и насиловать, считает оперативник. Финансовая проблема станет для людей искрой, от которой могут вспыхнуть массовые волнения. Создание финансовых пирамид также не исключается.



