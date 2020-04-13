Володин: Госдума рассмотрит законопроекты, направленные на поддержку граждан

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13 апреля 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Законопроекты, которые депутаты будут рассматривать 14 апреля, необходимо принять для того, чтобы были выработаны меры поддержки граждан. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Все эти решения направлены на то, чтобы помочь нашим гражданам, предприятиям – не только малого и среднего бизнеса, но и крупным, — оказавшимся в сложном положении», – сказал он, подчеркнув, что часть законопроектов внесена правительством, часть – депутатами.

В частности, 14 апреля планируется принять изменения в Бюджетный кодекс. По словам Володина, речь пойдет о возможности предоставления государственных гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам.

Еще один важный проект, по его словам, предполагает, что при расходы на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, медизделий для диагностики и лечения не будут облагаться налогом.

«Также будут приняты поправки о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. Речь идет об адресной государственной поддержке семьям, которая позволит в случае, если в семье есть неработающий человек, не учитывать прошлый год – об этом говорил президент в своем обращении. Если член семьи в том году работал, а в этом не работает, не будет учитываться прошлый год, а доход будет учитываться в текущем году», – пояснил Володин.

Ранее спикер Госдумы назвал рост цен на продукты беспределом.