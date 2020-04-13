Глава Кубани объяснил, кто может ездить без пропуска во время карантина

Аргументы Недели → Общество

13 апреля 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Беспропускное окно с 10:00 до 16:00 ввели в регионе только для владельцев автомобилей и тех, кто будет с ними ездить.

Губернатор Кубани продлил на прошлой недели карантин до 18 апреля. По прежнему езда на автомобиле на работу разрешена исключительно по пропускам. Сообщение между муниципалитетами закрыто.

При этом с 10.00 до 16.00 можно ездить на машинах без пропуска.

«Режим самоизоляции по-прежнему нарушать нельзя. Беспропускное окно введено только для владельцев автомобилей и тех, кто будет с ними перемещаться», – пояснил Вениамин Кондратьев.

Пешие прогулки остаются под запретом. Разрешается выходить в ближайшие аптеки, продуктовые магазины и выгуливать домашних животных. Прогулки с детьми вдоль домов разрешены, но все детские площадки закрыты.

Отряды самоконтроля будут строго контролировать соблюдение этого требования и разъяснять людям правила карантина. Если гражданин нарушит правила не один раз, ему выпишут административный штраф.